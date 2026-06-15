Rafa Mir condannato a otto anni per violenza sessuale. La ricostruzione della vicenda riguardante l’attaccante spagnolo!

Rafa Mir è stato condannato a otto anni per violenza sessuale. La vicenda dell’attaccante spagnolo

Il calciatore spagnolo Rafa Mir è stato condannato in primo grado a otto anni e sei mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali. La dura sentenza è stata emessa dal Tribunale provinciale di Valencia. La decisione dei giudici, allo stato attuale, non è ancora definitiva: l’attaccante ha infatti sempre respinto le accuse e i suoi legali hanno già confermato la volontà di presentare ricorso in appello.

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Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha imposto allo sportivo il divieto di avvicinamento alla vittima entro un raggio di 500 metri e il pagamento di un risarcimento economico di 64 mila euro. La pena inflitta risulta inferiore alle richieste iniziali del pubblico ministero, che in aula aveva invocato una condanna a dieci anni e mezzo di prigione.

La ricostruzione del processo: cosa è successo a Bétera

I gravi fatti incriminati risalgono alla notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024. In base a quanto emerso, l’allora giocatore del Valencia aveva conosciuto due donne in una discoteca, per poi invitarle a proseguire la serata nella sua abitazione privata a Bétera, insieme a un amico.

Nel corso del processo, celebrato lo scorso 28 maggio, la vittima ha testimoniato di aver subito baci e toccamenti senza alcun consenso, dichiarando inoltre di essere stata gettata in piscina contro la propria volontà. Dopo i fatti, la giovane ha lasciato la villa con l’amica e, accompagnata dal padre, si è recata in ospedale per le visite mediche.

Sebbene Rafa Mir si sia sempre dichiarato innocente, ribadendo con forza la natura consensuale dei rapporti, i magistrati hanno giudicato pienamente attendibile il racconto della donna. Nello stesso procedimento, anche il secondo imputato, l’amico del calciatore, è stato condannato a due anni e mezzo di prigione per violenza sessuale e per un reato contro l’integrità morale, subendo inoltre una sanzione economica per lesioni lievi.

Chi è Rafa Mir: la carriera e il legame con il Siviglia

L’attaccante, prossimo a compiere 29 anni il 18 giugno, si è formato calcisticamente nei vivai di Barcellona, Real Murcia e Valencia. L’esordio tra i professionisti in Champions League è arrivato nel 2015 con i valenciani, per poi proseguire la carriera tra Inghilterra e Spagna con le maglie di Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca.

Approdato al Siviglia nel 2021, dopo un prestito al Valencia nella stagione 2024/25, ha disputato l’ultima annata tra le fila dell’Elche, collezionando 27 presenze e 8 gol in Liga. Il club biancoverde non ha tuttavia esercitato il riscatto, motivo per cui Rafa Mir tornerà formalmente al Siviglia, squadra con cui ha un contratto fino al 2027. Il suo futuro sportivo resta ora inevitabilmente sospeso, in attesa degli sviluppi del ricorso legale.