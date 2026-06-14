Chi è Comenencia, dalla Juventus Next Gen al gol all’esordio al Mondiale: l’eroe del Curaçao

Chi è Comenencia, dalla Juventus Next Gen al gol all’esordio al Mondiale: tutto sull’eroe del Curaçao, i bianconeri hanno la recompra su di lui

Livano Comenencia ha scritto una pagina storica per il Curaçao. Alla prima partecipazione della nazionale caraibica ai Mondiali, l’esterno classe 2004 ha trovato il gol all’esordio contro la Germania, firmando una rete destinata a restare nella memoria di un Paese intero. Un momento enorme per una selezione che, con circa 150 mila abitanti, è diventata una delle grandi storie di questa edizione della Coppa del Mondo.

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Il gol è arrivato appena venti minuti dopo il debutto assoluto del Curaçao nella massima competizione calcistica. Di fronte c’era una nazionale dal peso storico enorme come la Germania di Julian Nagelsmann, quattro volte campione del mondo e icona del torneo. Per Comenencia, capace di segnare a Manuel Neuer, si tratta di una rete dal valore simbolico altissimo.

Comenencia, il passato alla Juventus Next Gen e la recompra

Comenencia, il passato alla Juventus Next Gen e la recompra – CalcioNews24.com

Il nome di Livano Comenencia è noto anche in casa Juventus. Il giocatore ha infatti militato nella Juventus Next Gen, raccogliendo 70 presenze, 3 gol e 8 assist in bianconero. Prelevato in passato dal PSV, il classe 2004 ha disputato due campionati di Serie C con la seconda squadra juventina prima del trasferimento allo Zurigo nella scorsa estate a titolo definitivo.

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La Juve, però, non ha chiuso completamente la porta a un possibile ritorno. Il club bianconero mantiene infatti una clausola di recompra valida per i prossimi due anni, dettaglio che rende ancora più interessante la crescita del giocatore dopo il gol mondiale.

Comenencia, dalla chiamata inattesa al sogno Mondiale

Nato a Breda, nei Paesi Bassi, il 3 febbraio 2004 da genitori originari dell’isola caraibica, Comenencia ha scelto di rappresentare il Curaçao e oggi è diventato il primo marcatore della sua nazionale ai Mondiali. Terzino destro di piede destro, alto un metro e 82, gioca attualmente nello Zurigo, con cui nell’ultima stagione ha totalizzato 25 presenze in tutte le competizioni.

Il giocatore ha raccontato così il momento della chiamata, nei giorni scorsi alla Gazzetta: «Ero a Torino, a casa, steso sul divano col cellulare in mano. Mi arrivò una chiamata da un numero sconosciuto, non risposi. Poi richiamò: “Sono il team manager di Curaçao, vogliamo andare al Mondiale. Sei dei nostri?”». Una telefonata che inizialmente gli era sembrata quasi uno scherzo, magari organizzato dagli amici juventini Yildiz o Muharemovic, e che invece gli ha cambiato la carriera.

Nel suo percorso resta anche il ricordo degli allenamenti con la prima squadra bianconera: «Quando mi allenavo con Allegri in prima squadra all’inizio non toccavo palla. Il Mondiale è un sogno». Ora quel sogno è diventato realtà, con un gol già entrato nella storia del Curaçao.