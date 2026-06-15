La Roma 2026/27 sarà una squadra di “dribblomani”? Greenwood e Alajbegovic infiammano il mercato – VIDEO

La Roma sta pianificando due acquisti di spessore secondo le richieste di Gian Piero Gasperini! Mason Greenwood e Kerim Alajbegović gli obiettivi

Il calciomercato della Roma per la stagione 2026/2027 sembra delineare una precisa strategia: trasformare la rosa in una vera e propria fabbrica di tecnica e sostanza, un mix di dribblomani capaci di scardinare le difese avversarie. L’obiettivo della dirigenza, come sottolineato dalle ultime indiscrezioni di mercato, è quello di innalzare drasticamente il tasso tecnico complessivo della squadra, regalando ai tifosi uno spettacolo fatto di giocate imprevedibili e qualità pura.

La Roma riparte da Dybala e Soulé

La base di questa rivoluzione poggia su due certezze argentine. La prima è Paulo Dybala: per la “Joya” si va verso il rinnovo contrattuale, seppur a cifre più contenute rispetto al passato, una scelta ponderata alla luce della sua scarsa tenuta fisica. Insieme a lui ci sarà Matías Soulé, autore di un avvio folgorante nell’ultima stagione prima di subire un fisiologico calo. Insieme, i due argentini garantiscono quella fantasia necessaria per accendere la manovra offensiva.

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I nuovi obiettivi per alzare il tasso tecnico della Roma

Il vero salto di qualità potrebbe però arrivare dai nuovi innesti. Il nome più caldo è quello di Mason Greenwood, talento classe 2001 consacratosi definitivamente nell’ultima esperienza a Marsiglia, dove ha collezionato 26 gol e 11 assist in 45 prezne. L’inglese rappresenta il profilo ideale per saltare l’uomo e creare superiorità numerica, un elemento che è mancato in diverse fasi della scorsa stagione.

Non solo profili affermati, ma anche uno sguardo al futuro. I giallorossi tengono d’occhio il gioiello bosniaco Kerim Alajbegović, classe 2007. Nonostante la giovanissima età, il talento si è già messo in mostra con la maglia della propria nazionale e viene considerato in piena rampa di lancio. Con questi quattro elementi, la Roma si assicurerebbe una batteria di trequartisti ed esterni dal potenziale immenso, pronti a infiammare l’Olimpico.