Lamouchi verso l’esonero da ct della Tunisia dopo il KO all’esordio e la rissa in hotel: non sarebbe la prima volta che accade ai Mondiali

Tunisia Mondiali, Lamouchi verso l’esonero: ribaltone possibile dopo il 5-1 con la Svezia. I precedenti nelle competizioni internazionali

La Tunisia rischia di vivere un clamoroso cambio in panchina a Mondiali già iniziati. Dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 contro la Svezia nella gara d’esordio, il futuro di Sabri Lamouchi sarebbe appeso a un filo. La notizia, lanciata dalla radio tunisina Mosaique FM, ha trovato conferme anche dal giornalista Romain Molina, secondo cui la federazione avrebbe ormai maturato la decisione di intervenire immediatamente.

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Il ct, nominato appena lo scorso 14 gennaio, potrebbe quindi chiudere la propria esperienza dopo sole cinque partite, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Un rendimento giudicato insufficiente dai vertici della delegazione tunisina, che dopo il tracollo contro gli svedesi avrebbero richiesto una riunione d’emergenza per discutere la situazione tecnica.

Tunisia Mondiali, Khazri possibile soluzione ad interim

In caso di esonero immediato di Lamouchi, la panchina della Tunisia potrebbe essere affidata ad interim a Wahbi Khazri, ex giocatore del Sunderland e attuale vice del commissario tecnico. Una soluzione interna, utile per gestire il resto della competizione senza stravolgere completamente il gruppo.

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Al termine del Mondiale, poi, la federazione valuterebbe altri profili per aprire un nuovo ciclo. Tra i nomi indicati dai media tunisini ci sarebbe anche Mondher Kebaier, già ct delle Aquile di Cartagine dal 2019 al 2022 e considerato uno dei candidati più forti per un possibile ritorno.

Tunisia Mondiali, tensioni nello spogliatoio e caos dopo la Svezia

Niznij Novgorod (Russia) 18/06/2018 – Mondiali di calcio Russia 2018 / Svezia-Corea del Sud / foto Insidefoto/Image Sport

nella foto: tifosi Svezia ONLY ITALY

A pesare non sarebbe soltanto il risultato. Già dalle amichevoli di preparazione erano emerse difficoltà evidenti: errori individuali, fragilità tattica e poca solidità collettiva. Contro la Svezia, questi problemi sono esplosi in modo netto, alimentando il malcontento dell’ambiente.

Secondo Mosaique FM, il clima sarebbe diventato ancora più teso dopo il nervosismo mostrato da Yan Valery al momento della sostituzione, con l’intervento di Khazri necessario per riportare la calma. Ma l’episodio più grave sarebbe avvenuto al rientro in hotel, dove i media tunisini riferiscono di una rissa che avrebbe coinvolto Lamouchi, alcuni giocatori, membri dello staff e tifosi. In un alterco con un supporter sarebbe stato coinvolto anche il figlio del ct, la cui presenza nella spedizione non sarebbe stata chiarita.

Tunisia Mondiali, i precedenti durante le competizioni

Un eventuale esonero di Lamouchi sarebbe raro, ma non inedito. Nel Mondiale 1998, l’Arabia Saudita licenziò Carlos Alberto Parreira dopo due sconfitte nel girone, sostituendolo con Mohammed Al-Kharashi. Nella stessa edizione anche la Corea del Sud esonerò Cha Bum-kun dopo il 5-0 contro l’Olanda, mentre proprio la Tunisia sollevò dall’incarico Henryk Kasperczak dopo risultati deludenti.

Più recente il caso della Costa d’Avorio in Coppa d’Africa 2023, con l’esonero di Jean-Louis Gasset e il successivo trionfo sotto la guida di Emerse Faé. Ora la Tunisia potrebbe aggiungere un nuovo capitolo a questa lista.