Mondiali
Pagelle Spagna Capo Verde: Vozinha eroe di una Nazione, Yamal entra e accende la Roja – TOP E FLOP
Pagelle Spagna Capo Verde: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Spagna Capo Verde: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026
I Top
- Marc Cucurella: tra i più attivi in campo. Si fa notare per diverse giocate, come un cross “incontenibile” per Ferran, un tiro al volo e una fondamentale sponda aerea che ha propiziato la doppia occasione da gol con Ferran e Oyarzabal. Il più pericoloso, il più lucido, il più continuo. Ma non è bastato
- Lamine Yamal: il suo esordio a un Mondiale è bastato ad accendere il pubblico e l’attacco. Nonostante il poco tempo a disposizione, ha creato scompiglio con giocate e combinazioni, dimostrando perché è uno dei talenti più attesi. Sublime un suo tipico lancio d’esterno sinistro. La sensazione è che non si possa fare a meno di lui
- Vozinha: il vero eroe della partita. Il quarantenne portiere capoverdiano è stato “insuperabile” e “decisivo per lo 0-0 alla fine dei primi 45′”. Le sue parate salva-risultato su Laporte, Ferran, Oyarzabal e Cucurella hanno tenuto a galla la squadra. Ha colpito la sicurezza anche nelle uscite.
I Flop
- Fabián Ruiz: una partita opaca, segnata da troppi errori sotto porta. Sbaglia in due occasioni su invito di Pedri, prima con un colpo di testa centrale “che dimostra di non essere un attaccante” e poi con un tiro alto e fuori misura. Viene sostituito da Merino, non può essere soddisfatto di una prova solo di tanta quantità.
- Mikel Oyarzabal: tante occasioni sprecate per l’attaccante. Si fa respingere il colpo di testa sulla traversa di Ferran, non trova il guizzo vincente su assist di Cucurella e, nel secondo tempo, sbaglia clamorosamente la scelta, tentando un tiro velleitario in ripartenza anziché servire Ferran completamente libero. Nella prima mezz’ora non tocca letteralmente palla e non è un modo di dire. E dire che secondo Ferran Torress sarebbe lui il candidato in pectore al titolo di capocannoniere del Mondiale…
- Pico Lopes: nonostante una buona gara, a inizio secondo tempo commette un brutto errore in impostazione che rischia di costare caro alla sua squadra, ma Oyarzabal non ne approfitta.