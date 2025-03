Svilar Roma, lo stallo sul rinnovo di contratto spaventa i giallorossi: due big europee hanno preso contatti

Svilar Roma, stallo sulla trattativa per il rinnovo: c’è distanza tra domanda e offerta tra le parti: due big europee intanto seguono la vicenda

In casa Roma si segue con attenzione e apprensione lo stallo sul rinnovo di contratto di Svilar: il portiere arrivato come vice di Rui Patricio è diventato con il passare del tempo sempre più centrale per la squadra giallorossa, prima come titolare e poi come uno dei calciatori chiave. Adesso però che si tratta sul rinnovo del suo contratto la forbice tra la richiesta del portiere e l’offerta della società è molto ampia.

Al momento, come riportato da La Repubblica, la situazione è immobile, con nessuna delle due parti che ha fatto un passo in direzione dell’altra e intanto da fuori arriva l’inserimento delle big europee: Chelsea e Bayern Monaco avrebbero già chiesto le prime informazioni sul costo del cartellino del calciatore.