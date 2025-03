Bologna, il modello rossoblù una miniera d’oro: ecco quanto è cresciuto il valore di Castro e degli altri

Bologna, aumenta il valore della rosa rossoblù: a cominciare da Castro ecco tutti i calciatori la cui valutazione di mercato è cresciuta

Il Bologna viaggia sulle ali dell’entusiasmo con l’obiettivo di tornare in Europa per la prossima stagione e intanto sul mercato la bancarella rossoblù diventa sempre più pregiata.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il valore dei calciatori rossoblù è aumentato in maniera significativa: a cominciare da Castro, acquistato per 12 milioni e che ora ne vale almeno 25. Altri rossoblù la cui valutazione è cresciuta in maniera sensibile sono Dominguez – da 4 a 12 milioni -, Odgaard da 4 a 10, Beukema, comprato a 8 milioni e che ora ne vale almeno 25 e Ferguson, il cui valore è decuplicato – 3 milioni per comprarlo, 30 milioni come valora attuale. La dirigenza intanto lavora sul mercato per cercare il futuro nuovo pezzo da aggiungere alla rosa di Italiano: occhi su Ivor Pjevic, numero dieci dell’Hajduk Spalato di appena 16 anni.