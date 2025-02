Joao Felix Milan, l’indiscrezione che fa bene sperare i tifosi rossoneri; tutto pronto per l’affare?

Joao Felix Milan, l’indiscrezione: mentre i rossoneri trattano con il Chelsea il giocatore rende chiara la sua intenzione, le ultime notizie

Clamorosa indiscrezione sul calciomercato del Milan in entrata in questa ultima giornata della sessione invernale sul fronte Joao Felix, ultimo colpo con cui i rossoneri vogliono chiudere questa finestra di riparazione.

Dall’Inghilterra ed in particolare da SkySports arriva una clamorosa voce su Joao Felix, attaccante per il quale il Milan è in trattativa con il Chelsea: si dice infatti che il giocatore portoghese si trovi già in Italia e che ieri sera fosse presente in tribuna a San Siro per assistere al derby di Milano che si è concluso con il risultato di 1-1.