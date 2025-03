Iran, il gesto di Azmoun in sfida al governo: il tatuaggio che sfida il regime – FOTO

Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Shabab Al-Ahli ed ex di Roma e Bayer Leverkusen, è uno dei calciatori iraniani da sempre più critico contro il governo di Teheran e di recente si è tatuato sul braccio una strofa di una nota canzone di protesta.

✊ Sardar Azmoun recently tattooed a powerful verse from the protest song "Az Khon Javan Vatan Leh Demidhe" (The Blood of the Youth of the Homeland) on his left arm.

This verse dates back to the Iranian Constitutional Revolution & has been a symbol of freedom & protest in Iran. pic.twitter.com/AcDouwnzv7

— Persian Soccer (@prznsoccer) March 19, 2025