Calciomercato Roma, si lavora alla permanenza di Saelemaekers: da superare l’ostacolo Conceicao

Le ultime sul futuro di Alexis Saelemaekers, calciatore belga della Roma ed in prestito dal Milan. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Roma si starebbe già muovendo per la possibile conferma di Alexis Saelemaekers anche per la prossima stagione. Il calciatore belga è infatti arrivato in giallorosso in uno scambio di prestiti con Tammy Abraham.

Una trattativa che potrebbe essere più difficile del previsto in caso di conferma di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan, visto che il portoghese è un grande estimatore del classe 1999.