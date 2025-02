Mercato Milan, ecco la strategia dei rossoneri! Sarà necessario un sacrificio per trattenere quel big! Le ultimissime

Mercato Milan, c’è la nuova strategia dei rossoneri! Obbligatorio un sacrificio per trattenere quel grande giocatore! Le ultime e i dettagli

Arriva un importante aggiornamento dalla Gazzetta dello Sport sul mercato Milan della prossima estate. I rossoneri infatti avrebbero deciso di trattenere Joao Felix oltre la scadenza del prossimo 30 giugno, quando terminerà il prestito secco dal Chelsea a fine stagione.

Per fare questo però sarà necessaria la cessione del terzino Theo Hernandez. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e i rossoneri non lo vogliono perdere a zero. L’idea sarebbe quella di presentare al Chelsea un prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2026 per una cifra complessiva intorno ai 40 milioni di euro.