Kolo Muani Juventus, ecco le due strade per la permanenza dell’attaccante: cosa filtra e le ultimissime

Kolo Muani Juventus, ecco le due strade per la permanenza dell’attaccante in bianconero: cosa filtra e le ultimissime

Alfredo Pedullà ha parlato della situazione dell’attaccante di proprietà del PSG Kolo Muani, svelando anche le mosse future del mercato Juve per la permanenza in bianconero dell’attaccante anche nella prossima stagione.

KOLO MUANI JUVE – «Il suo acquisto è stata un’intuizione, una panacea. La domanda del tifoso ora è: visto che è un prestito secco ci sono possibilità di riscattarlo? Certo che ci sono, qualsiasi cosa è modificabile nel tempo se c’è la volontà. Ci sono secondo me due strade, ti chiederebbero non meno di 60/65 milioni per il cartellino, che puoi anche trovare facendo delle uscite, ma è una cifra esorbitante. Una strada, con la sponda del ragazzo, sarebbe il rinnovo del prestito. Oppure si può proporre uno scambio con Vlahovic, che nel 2023 è stato a un passo dal PSG per una cifra superiore agli 80 milioni. Può avere altri obiettivi il PSG? Vediamo».