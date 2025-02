Kolo Muani Juve, il giocatore rimarrà in bianconero? Ecco il piano della squadra bianconera per il mercato - Calcio News 24

Kolo Muani Juve, l’obiettivo è arrivare a quella cifra nell’estate 2026. Ecco il piano della squadra bianconera in vista del calciomercato estivo

Il calciomercato Juve è già al lavoro per la conferma in bianconero di Randal Kolo Muani. Il piano del club è quello di prolungare il prestito dal PSG per abbassare i costi del cartellino. Di seguito l’aggiornamenti di Alfredo Pedullà sul proprio profilo X.

PEDULLA’ – «Kolo Muani: l’idea è prolungare il prestito per un’altra stagione, abbattendo il costo del cartellino (si chiama ammortamento) fino a 40-45 milioni per l’estate 2026».