Brasile, Raphinha sul futuro di Neymar in nazionale: «Finché Neymar giocherà a calcio, avrà il suo posto nella selezione e sarà importante»

Il giocatore del Barcellona Raphinha ha parlato nel post partita del match contro la Colombia del futuro di Neymar con la maglia verdeoro. Le parole

Il giocatore del Brasile Raphinha è intervenuto ai microfoni di France Football dopo la vittoria contro la Colombia 2 a 1 grazie ad un suo gol e il raddoppio di Vinicius Jr. L’ala sinistra del Barcellona e della Seleção ha parlato del futuro di Neymar con la maglia verdeoro. A seguire le sue parole.

PAROLE – «Senza alcun dubbio. Finché Neymar giocherà a calcio, avrà il suo posto nella selezione e sarà importante. È una personalità che conta, sia in campo che fuori, un giocatore con qualità eccezionali, come ha dimostrato nel corso degli anni. Non c’è alcun motivo per cui non possa tornare in nazionale. È una persona che, quando è in forma fisicamente, può portare cose meravigliose alla Seleção. Possiamo aiutarci a vicenda per raggiungere grandi obiettivi».