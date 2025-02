Torino, Milan e Inter su Ricci? Cairo duro, fissata questa cifra monstre. E a Guardiola ha detto…

Torino, Milan Inter e non solo su Samuele Ricci, Urbano Cairo fissa la cifra per comprarlo, poi spunta il retroscena con Pep Guardiola

La stella del Torino Samuele Ricci è al centro delle voci di calciomercato. Lo riporta Tuttosport che svela come il patron del club granata avrebbe fissato la soglia dei 40 milioni di euro per il proprio pupillo. Bene, a tal proposito spiega sempre il quotidiano, lo stesso imprenditore – nel mese di novembre – avrebbe risposto negativamente ad un primo interesse da parte del Manchester City di Guardiola. Attenzione sempre all’interesse di Milan e Inter, così in un breve passaggio:

TORINO RICCI – «Nessuno, infatti, ha dimenticato la splendida prestazione del granata a Parigi quando la nostra Nazionale ha schiantato per 3-1 i vice-campioni del mondo di Didier Deschamps. In quell’occasione fu uno dei protagonisti e incantò a tal punto che il Manchester City, su insistenza di Guardiola, provò ad aprire una trattativa a novembre. Urbano Cairo rifiutò un’allettante offerta per non indebolire ulteriormente la squadra. Il presidente lo valuta 40 milioni. Se ne riparlerà, semmai, a luglio»

