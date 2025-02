Torino Milan, Vanoli al Filadelfia: torna Ricci, ma perde Masina. A centrocampo si spera in un rientro

Torino Milan si avvicina, così Vanoli oggi ha organizzato l’allenamento al Filadelfia, torna Ricci, fuori Masina e a centrocampo si spera in un rientro

Una nuova settimana è iniziata, va da sé che anche tra le mura del Filadelfia siano nuovamente ricominciati gli allenamenti in previsione del prossimo impegno di Serie A. A tal proposito, il calendario del massimo campionato italiano ha in serbo un appuntamento d’eccezione per Paolo Vanoli e i suoi giocatori. Sabato sera alle ore 18 infatti, è in programma Torino Milan, gara di cartello che vedrà Vlasic e compagni confrontarsi con i ragazzi allenati da Sergio Conceicao.

Proprio in previsione della sfida col Diavolo, il Toro ha come anticipato fatto rientro al Filadelfia stamane dopo la due giorni di riposo concessa ai margini del ko incassato in casa del Bologna per tre reti a due. Quest’oggi il mister ex Venezia ha condotto una sessione ad alta intensità coadiuvato dal proprio staff, focalizzando le energie sul palleggio tra gli interpreti ed il fraseggio nello stesso.

A differenza della partita del Dall’Ara (saltata causa squalifica per somma di ammonizioni) per Torino Milan Vanoli potrà nuovamente contare su Samuele Ricci. Il mediano toscano – accostato proprio ai lombardi in sede di trattative – tornerà con ogni probabilità ad occupare il proprio posto a centrocampo affiancato dall’ultimo nuovo arrivato Cesare Casadei. Percorso ‘inverso’ invece per Adam Masina, la cui ammonizione rimediata in pieno recupero per un fallo commesso ai danni del bolognese Castro gli costerà appunto un turno di stop.

Finita qui? Tutt’altro, perché oltre al manto erboso del Fila gli occhi di Vanoli sono attualmente concentrati anche sull’infermiera granata. Lì risiede in pianta stabile Adrien Tameze, la cui degenza è figlia di un fastidioso infortunio al soleo sinistro rimediato quasi due settimane or sono. Le possibilità di riavere l’ex Verona per Torino Milan sembrano ridotte al lumicino, ma non per questo completamente azzerate. Il nativo di Lilla verrà con ogni probabilità valutato di giornata in giornata e solo nelle prossime ora scopriremo se potrà ricevere il canonico via libera da parte dell’equipe medico per unirsi alla gara contro i meneghini rossoneri.