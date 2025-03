Juventus, Sabatini sull'esonero di Thiago Motta: «Dopo la sconfitta in Supercoppa, Giuntoli ha iniziato a sentire qualche allenatore. Vi spiego quali sono stati i suoi errori»

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della stagione del tecnico italo-brasiliano sulla panchina della Juventus. Le parole

Il giornalista Sandro Sabatini dal proprio canale YouTube ha parlato della stagione di Thiago Motta sulla panchina della Juventus e dei motivi che hanno portato all’esonero del tecnico italo-brasiliano. A seguire le sue parole.

PAROLE – «Il progetto fantasioso, come lo ha definito Danilo, sarebbe dovuto durare tre anni ed è durato otto mesi. Motta viene mandato via e costerà circa 25 milioni lordi, complessivi degli stipendi del suo staff. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana, Giuntoli ha iniziato a sentire qualche collega di Motta, direttamente o attraverso gli intermediari. Dopo le sconfitte con Atalanta e Fiorentina, Motta si è isolato senza ascoltare nessuno. Quali sono stati gli errori strategici? Le parole dopo Juventus-Empoli sono state il punto di non ritorno. Questa non era una squadra in costruzione, bensì in distruzione».

ERRORI – «Motta ha fatto errori strategici incredibili a partire dai giocatori fuori rosa, scelte che sono state il primo grande errore. Poi la narrazione sulla squadra ringiovanita, ma a parte il portiere l’età media non era diminuita di tanto. E nel mezzo la vicenda sconcertante di Danilo. Negli ultimi 50 anni la Juve ha esonerato solo un allenatore a metà stagione».