Eredivisie, l’Ajax vince 2-0 il recupero sul Go Ahead Eagles e va a +5 sul Psv. Rugani in campo per 45 minuti

Eredivisie, l’Ajax vince contro il Go Ahead Eagles e allunga sul PSV Eindhoven in vetta alla classifica: 45′ di gioco per Rugani

A dispetto dell’oggettiva differenza di valori tra il nucleo storico delle big e il resto delle squadre, in Eredivisie ci possono essere anche goleade, ma gare scontate no. Lo si è visto oggi anche in Ajax-Go Ahead Eagles, gara di recupero della giornata numero 20. I lancieri sono scesi in campo con l’idea di allungare il vantaggio in classifica sul Psv, a inizio partita ancorato a 2 lunghezze di vantaggio. Le fatiche dei tempi supplementari in Europa League con l’Union St.Gilloise hanno pesato nel primo tempo. Tante iniziative offensive, ma una sola vera occasione, materializzatasi in una conclusione di Godts fuori di poco.

Dopo l’intervallo l’Ajax ha totalmente cambiato lo spartito e ha fatto la differenza. Dopo alcune occasioni fallite – una veramente clamorosa di Traoré che da solo ha calciato fuori -, all’undicesimo Brobbey ha infilato il pallone dell’1-0 approfittando di una grande azione di Godts. Successivamente c’è stato uno spavento per una rete di Dirksen, ma il Var ha scorto una strusciata di mano e ha annullato il pareggio. I padroni di casa hanno immediatamente reagito siglando il 2-0 con Edvardsen, passato dal Go Ahead Eagles all’Ajax proprio nella sessione di gennaio. Farioli ha impiegato anche Daniele Rugani nel secondo tempo e l’ex bianconero si è reso protagonista di un episodio, un calcio di rigore per un tocco di braccio che non c’era, cancellato dal Var. L’Ajax va a +5 e a questo punto diventa favorito per il successo finale. Applausi al Go Ahead Eagles, che ha giocato parte della ripresa in 10 per il doppio giallo di Nauber.