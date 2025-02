Nico Paz, il ds del Como racconta: «Noi non eravamo in prima fila per lui, poi è successo quel colpo di scena»

Nico Paz Como, il direttore sportivo Ludi ha voluto svelare qualche retroscena su quello che è stato l’acquisto del fuoriclasse del Real Madrid

LE PAROLE – «Si sono incastrati diversi elementi: alla base c’è il lavoro con i dati, ai quali abbiamo persone che lavorano in modo approfondito per fare una prima scrematura dei giocatori. Poi c’è il lavoro di scouting e in quel caso tutti avevano approvato l’acquisto di Nico Paz, supportato anche dall’ex ds del Groningen Mark-Jan Fledderus che lavora molto sul mercato estero. Noi non eravamo in prima fila, ma siamo stati i più convinti a prenderlo. In alcune operazioni va sottolineato anche il coraggio che serve per chiuderle: un conto è vedere Paz oggi, diverso immaginarlo al centro di un progetto tecnico quando a luglio giocava nel Castilla. durata 10 giorni. Come prima mossa abbiamo fatto un passaggio con il Real Madrid per capire i loro piani per il giocatore, nel momento in cui hanno aperto al trasferimento abbiamo avviato i contatti con l’agente. Una volta ottenuto il sì del calciatore, della sua famiglia e del procuratore, è partita la negoziazione delle condizioni con il Real»