Juventus Stoccarda, Thiago Motta: «Meritavano la vittoria a Madrid»

Il tecnico bianconero ha parlato alla viglia di Juventus Stoccarda, match valido per la terza giornata di Champions League

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida in Champions League che attende la Juventus ovvero quella casalinga contro lo Stoccarda. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo alla vigilia della partita.

STOCCARDA – «In Champions hanno fatto la prima partita a Madrid e meritavano la vittoria dal mio punto di vista. Hanno giocato molto bene, messo in difficoltà una grande squadra. In campionato hanno fatto un primo tempo equilibrato contro il Bayern Monaco, che ha grandi giocatori che con la palla fanno la differenza. Li hanno messi in difficoltà nella ripresa. Lo Stoccarda è una squadra che si sente a suo agio quando ha la palla. Vuole controllare il gioco, il possesso e nell’ultima partita ha trovato una squadra che non glielo consente. Sarà una squadra forte, noi dobbiamo fare bene la nostra partita e fare di tutto per metterli in difficoltà».