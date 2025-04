Bayer Leverkusen, Alonso “festeggia” per un recupero importante: «Può giocare, ci è mancato»

Bayer Leverkusen, Alonso “festeggia” per il recupero di Wirtz: «Può giocare, ci è mancato»

Alla vigilia del match contro l’Union Berlino, il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha potuto “festeggiare” un importaante rientro in squadra.

Il tecnico basco, infatti, ha garantito sul recupero dall’infortunio di Florian Wirtz: «Flo è in forma, è con noi, è nella rosa, può giocare, anche dall’inizio. È il nostro giocatore che fa la differenza e abbiamo bisogno di lui. Naturalmente ci è mancato. Soprattutto in Champions League e in Coppa»