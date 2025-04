Marsiglia, De Zerbi entusiasta di Rabiot: «Averlo è una fortuna. Qui ha raggiunto questo record»

Roberto De Zerbi, allenatore dell’Olympique Marsiglia, prepara il confronto diretto con il Monaco in programma nella prossima giornata di Ligue 1 in cui è in gioco c’è ancora un posto in Champions League.

In chiusura della conferenza della vigilia, il tecnico ha italiano ha trovato il modo di elogiare il Adrien Rabiot: «Risponde nel miglior modo alle mie aspettative. Ho visto che quest’anno ha la media di gol più alta della sua carriera (7 gol) rispetto alle partite giocate. È universale, attacca, difende, ha una personalità dentro e fuori dal campo. È una fortuna averlo con no»