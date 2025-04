Calciomercato Liverpool, spunta un clamoroso retroscena sul rinnovo di Salah. I dettagli

Calciomercato Liverpool, spunta un clamoroso retroscena sul rinnovo di Salah. Ecco chi ha rifiutato

Al contrario delle attese, Mohamed Salah ha rinnovato il suo contratto con il Liverpool. Un prolungamento, fino al 2027, che mette a tacere i rumors intorno all’attaccante egiziano.

Stando a quanto rivelato da The Athletic, infatti, sono diversi i retroscena dietro la scelta del giocatore che avrebbe scartato l’opzione PSG per evitare l’impatto negativo sui suoi sponsor, mentre l’Arabia Saudita è stata scartata per le insicurezze di Salah riguardo il livello del campionato ed un amore per l’Inghilterra dove il bomber ha rifiutato la corte di United e City, rivali dei Reds, con il Chelsea che non lo aveva tra gli obiettivi.