Udinese Milan, attimi di paura per Maignan. Esce in barella tra gli applausi dopo un colpo alla testa

Attimi di grande paura e preoccupazione al BluEnergy Stadium di Udinese al 53′ minuto di gioco, quando il portiere francese del Milan, Mike Maignan, si è scontrato, durante un’azione di gioco, col compagno di squadra Alex Jimenez restando a terra apparentemente privo di sensi.

Il giocatore è stato immediatamente soccorso dai sanitari, chiamati con eloquenti gesti dai giocatori in campo, con Maignan uscito dal campo in barella. Al suo posto dentro Sportiello.

Dalle primissime notizie raccolte, per Maignan si tratta di un forte trauma cranico, col giocatore che al momento dei controlli all’interno dello stadio è apparso comunque cosciente. Accompagnato dallo staff medico dei rossoneri, il portiere si sta comunque dirigendo in Ospedale per eseguire i controlli strumentali del caso ed escludere possibili complicazioni.

Apprensione al 73′ anche per Jimenez, uscito per il colpo alla testa che non convinceva Ginesio, medico dei rossoneri.