Juve, Motta: «Douglas Luiz? Gli ho parlato pochissimo, un giocatore vi sorprenderà»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio. Tutti i dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Juve-Lazio.

DOUGLAS LUIZ – «Ho parlato pochissimo con lui. Ma allo stesso tempo ho visto un atteggiamento bellissimo negli allenamenti. Sta veramente bene. Per questi giocatori forti come lui, in momenti di difficoltà, servono per vedere la reazione di una persona. Ho visto una reazione fantastica. Poteva fermarsi, ha avuto situazioni fisiche particolari ma lui non si ferma, continua ad allenarsi nel momento giusto. Quando lo vedo così sono tranquillissimo. È la strada giusta per un giocatore come lui di essere protagonista. Fino ad oggi ha giocato, ha fatto bene ma può fare meglio. Sono contento da quello che vedo negli allenamenti».

ADZIC – «L’ho visto veramente bene. Anche la sua postura, l’ho visto più aperto. Sta bene. Come giocatore l’ho visto in allenamento è un grande giocatore. Lui ha meno responsabilità di tanti altri e quando gli toccherà giocare. Può fare centrocampista più offensivo e meno offensivo, può fare l’esterno. In allenamento dimostra la voglia di poter partecipare».

