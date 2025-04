Suazo non ha dubbi: «Cagliari? Ho vissuto gli anni più belli della mia vita! Piccoli? Sono contento per lui. Sull’Inter…»

L’ex attaccante del Cagliari, David Suazo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul successo della Primavera, la squadra di Davide Nicola e non solo

David Suazo è una figura leggendaria nella storia del Cagliari, avendo segnato ben 102 reti in 275 partite totali con il club sardo. Recentemente, il giocatore honduregno è stato ospite della trasmissione Videolina Sport, dove ha commentato le vicende attuali del Cagliari e ha ricordato i momenti più significativi della sua carriera in Sardegna. Durante l’intervista, l’ex attaccante di Cagliari e Inter ha affrontato diversi argomenti, tra cui la vittoria della Primavera nella Coppa Italia e la situazione della squadra allenata da Davide Nicola, offrendo interessanti riflessioni:

INTER-CAGLIARI – «Sono quelle partite che non vuoi mai vedere perché comunque vada fine ti senti un po’ male (è un doppio ex n.d.r.). Penso che la partita di San Siro abbia rispecchiato l’andazzo per campionato perché l’Inter è la squadra più forte del campionato. Il Cagliari ha fatto quello che poteva ed io sono contento per Piccoli, è una ragazzo che nonostante l’età e gli schiaffi che ha preso si sta ritagliando un bello spazio nel Cagliari. Deve ringraziare mister Nicola che lo sta mettendo nelle condizioni di esprimersi bene».

LOTTA SALVEZZA – «Le altre squadre non stanno vincendo e questa è una situazione che va a vantaggio del Cagliari. Questo vuol dire che i risultati che hai fatto prima ti hanno fatto prendere un vantaggio sulle altre, ormai sono 4/5 giornate che anche senza vincere il vantaggio sulla terzultima rimane di 4/6 punti. Ciò non deve farti stare tranquillo, non bisogna abbassare mai la guardia, anche io l’ho vissuto in passato. Siamo in una situazione nella quale non si deve pensare ma bisogna solo andare avanti per la propria strada».

