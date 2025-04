Napoli Empoli LIVE: cronaca e diretta match Serie A

Allo Stadio Maradona il match valido per la 32ª giornata di Serie A tra Napoli Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Empoli, valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

SEGUI LA DIRETTA

76′ Che occasione per Romelu Lukaku! Controlla bene il passaggio in area e tira subito una rasoiata che però esce di un soffio sulla sinistra.

61′ TRIS DEL NAPOLI! Romelu Lukaku mette un cioccolatino sulla testa di Scott McTominay che da due passi non sbaglia e mette il pallone nel sette di destra.

59′ Liam Henderson riceve un passaggio preciso sul limite dell’area e lascia partire un buon tiro. Sfortunatamente per lui il tiro esce sulla destra.

56′ GOL DEL NAPOLI! Romelu Lukaku riceve palla in area e con grande reattività spara un missile in rete sulla sinistra.

54′ Mathias Olivera salta su un traversone nell’area piccola e colpisce di testa la palla che finisce per un pelo fuori sul palo destro.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

40′ Sebastiano Esposito ci prova dalla distanza dopo aver ricevuto palla. Il tiro era ben indirizzato sulla sinistra ma Meret ha la visuale libera e para senza problemi.

27′ Neres per poco non segna su questo cross arrivato in area. Dopo un bel controllo ha calciato sotto la traversa. Vasquez si è dovuto superare per tenere la palla fuori dalla porta.

21′ Politano è servito da un preciso passaggio sul limite dell’area e lascia immediatamente partire una cannonata vicino al palo sinistro. Il suo tentativo è stato sventato dal portiere.

18′ Goal del Napoli! Romelu Lukaku imbecca Scott McTominay sul limite dell’area che segna calciando il pallone all’angolino basso di sinistra.

INIZIA IL MATCH!