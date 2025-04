Sampdoria, torna in campo Tutino! Come può giocare nel nuovo modulo di Evani? La situazione e le ultime

Sampdoria, torna in campo Tutino! Come giocherà nel nuovo modulo del tecnico Evani? Le ultime in casa blucerchiata

Gennaro Tutino si prepara a tornare in campo con la maglia della Sampdoria, un rientro atteso dopo il brutto infortunio al malleolo mediale subito durante la sconfitta per 1-2 al Ferraris contro il Cesena. Considerato uno dei pezzi pregiati del mercato di Serie B orchestrato da Accardi, il suo ritorno rappresenta una pedina fondamentale per i blucerchiati.

Nel nuovo sistema di gioco 4-3-3 ideato da Evani e Lombardo, Tutino dovrebbe occupare il ruolo di punta centrale, una posizione che gli consentirebbe di avvicinarsi maggiormente alla porta, proprio come faceva ai tempi del Cosenza. Ai suoi lati, nel tridente offensivo, si prevede la presenza di Niang e Sibilli, per un attacco dinamico che potrebbe fare la differenza.