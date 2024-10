Calciomercato Genoa, tutti vogliono Morten Frendrup. Quelle big pronte a trattare con i rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, si alza la concorrenza per Morten Frendrup: soprattutto per quanto concerne la Premier League

Il calciomercato Genoa vede Morten Frendrup come uno dei possibili partenti in vista del mercato di gennaio (o estivo). La concorrenza si alza molto, soprattutto sotto il fronte Premier League. Ecco il punto di GiveMeSport.com, confermata poi da PianetaGenoa.

LA SITUAZIONE – Morten Frendrup è entrato nel mirino di ben quattro club inglesi. Secondo il portale inglese GiveMeSport.com, il più interessato sembrerebbe il Manchester United che da tempo sta tenendo sotto osservazione il centrocampista del Genoa, soprattutto dopo la cessione di McTominay al Napoli per ragioni di Fair Play Finanziario. Ma non ci sarebbero soltanto i Red Devils sul giocatore importante della rosa di Gilardino: anche altre squadre come Tottenham, Liverpool e Crystal Palace