Manolas, ritorno a casa perfetto: 5 gol al debutto con il Pannaxiakos – VIDEO

Kostas Manolas, dopo la retrocessione con la Salernitana e il mancato passaggio a parametro zero dalla Roma, ha deciso di tornare al Pannaxiakos, squadra dilettante che milita nelle leghe minori dell’arcipelago delle Cicladi in cui ha mosso i suoi primi passi da calciatore.

Manolas’ First 5 Goals Back At His Boyhood club! pic.twitter.com/Y18wEzlGZE