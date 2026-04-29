Champions League
Atletico Madrid Arsenal LIVE 0-0: inizia il match
Appuntamento alle 21 al Riyadh Air Metropolitano per Atletico Madrid Arsenal, semifinale d’andata di Champions League: seguila live con noi
Tutto pronto al Riyadh Air Metropolitano per Atletico Madrid Arsenal. La squadra di Diego Simeone ospita quella di Mikel Arteta per la semifinale d’andata della Champions League 2025/26. Seguila live con noi.
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CRONACA
1’Fischio d’inizio – Si comincia
ATLETICO MADRID ARSENAL, IL TABELLINO: 0-0
ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone
A disposizione: Musso, Esquivel, Lenglet, Molina, Le Normand, Bonar, Julio Diaz, Mendoza, Alex Baena, Obed Vargas, Sorloth, Almada
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta
A disposizione: Kepa, Setford, Mosquera, Saka, Jesus, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon
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