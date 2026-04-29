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Champions League

Atletico Madrid Arsenal LIVE 0-0: inizia il match

Published

31 secondi ago

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Lookman Atletico Madrid Brugge

Appuntamento alle 21 al Riyadh Air Metropolitano per Atletico Madrid Arsenal, semifinale d’andata di Champions League: seguila live con noi

Tutto pronto al Riyadh Air Metropolitano per Atletico Madrid Arsenal. La squadra di Diego Simeone ospita quella di Mikel Arteta per la semifinale d’andata della Champions League 2025/26. Seguila live con noi.

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CRONACA

1’Fischio d’inizio – Si comincia

ATLETICO MADRID ARSENAL, IL TABELLINO: 0-0

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone
A disposizione:  Musso, Esquivel, Lenglet, Molina, Le Normand, Bonar, Julio Diaz, Mendoza, Alex Baena, Obed Vargas, Sorloth, Almada

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta
A disposizione: Kepa, Setford, Mosquera, Saka, Jesus, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon

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