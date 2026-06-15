Nasce un nuovo Torino dal cuore granata: dopo Abate è ufficiale il ritorno di Gazzi! Cosa c’è dietro la scelta di Cairo? Tra progetto e tifoseria

Il Torino continua a costruire il nuovo corso partendo da profili legati alla storia granata. Dopo l’arrivo di Ignazio Abate come nuovo allenatore al posto di Roberto D’Aversa, il club ha annunciato anche il ritorno di Alessandro Gazzi, che dal 1° luglio 2026 ricoprirà il ruolo di Team Manager della prima squadra.

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Una scelta che conferma la volontà della società di recuperare figure riconoscibili per l’ambiente granata. Abate ha vestito la maglia del Torino nella stagione 2008/09, mentre Gazzi ha giocato al Toro dal 2012 al 2016. I due, però, non sono mai stati compagni di squadra. L’ex centrocampista torna ora in una veste dirigenziale, dopo aver già maturato esperienze fuori dal campo come vice allenatore e collaboratore tecnico con Alessandria, Feralpisalò e Sudtirol. Nella stagione 2022/23 era già rientrato al Torino come vice allenatore dell’Under 17.

Torino, la scelta di Cairo e Petrachi nel clima di contestazione

Torino, la scelta di Cairo e Petrachi nel clima di contestazione – CalcioNews24.com

Il ritorno di Gazzi arriva in un momento delicato per il club. La tifoseria continua infatti a contestare duramente il presidente Urbano Cairo, mentre restano vive le indiscrezioni su una possibile cessione della società, con l’interesse di imprenditori o cordate statunitensi.

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In questo scenario, la linea scelta da Cairo e dal direttore sportivo Gianluca Petrachi sembra orientata al recupero dell’identità granata. Riportare al Toro ex calciatori legati alla storia recente del club può rappresentare un tentativo di ricucire il rapporto con la piazza. Saranno però il campo, il mercato estivo e gli investimenti della società a dare il giudizio definitivo sul nuovo progetto.

Torino, il comunicato ufficiale su Gazzi

Questo il comunicato pubblicato dal club granata: «Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1° luglio 2026 Alessandro Gazzi sarà il nuovo Team Manager della prima squadra.

Gazzi è nato a Feltre (provincia di Belluno) il 28 gennaio 1983. Cresciuto calcisticamente nel Treviso e nella Lazio, con la formazione veneta ha debuttato in Serie B nella stagione 2000-2001. In carriera ha indossato anche le maglie di Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. Al Toro dal 2012 al 2016, si è particolarmente distinto per abnegazione e dedizione alla causa. Per lui, un totale di 104 presenze e tre gol in granata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Terminata la carriera da calciatore ha svolto il ruolo di vice allenatore e collaboratore tecnico all’Alessandria, alla Feralpisalò e al Sudtirol. E’ tornato anche al Torino nelle vesti di vice allenatore dell’under 17 nella stagione 2022-’23.

Gazzi rileverà il ruolo e le mansioni di Alessandro Andreini, cui va il saluto e il ringraziamento della Società per il proficuo lavoro svolto in questi due anni.

Tutto il Torino Football Club riaccoglie Gazzi con un caloroso: “Bentornato! Buon lavoro, Sempre Forza Toro!”».

Per Gazzi si apre dunque una nuova tappa in granata, con il compito di accompagnare la squadra nel nuovo ciclo tecnico guidato da Abate.