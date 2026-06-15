Chi è Ounahi? Dall’exploit al Mondiale in Qatar alla retrocessione col Girona, ora ci pensa la Fiorentina!

Ounahi è il nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina: Paratici osserva il talento del Marocco. Caratteristiche tecniche e numeri

La Fiorentina guarda con attenzione al mercato internazionale per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il nome nuovo, emerso dalle ultime news Fiorentina de La Gazzetta dello Sport, è quello di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino classe 2000 attualmente di proprietà del Girona e impegnato ai Mondiali con il Marocco.

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I dirigenti viola, presenti in questi giorni negli Stati Uniti per confrontarsi con la proprietà Commisso, hanno assistito dal vivo alla sfida tra Marocco e Brasile, terminata 1-1. In quella occasione Fabio Paratici avrebbe apprezzato molto la prova del centrocampista, già protagonista assoluto con la nazionale di Walid Regragui al Mondiale in Qatar del 2022.

Ounahi Fiorentina, perché piace alla dirigenza viola

Ounahi non è un nome nuovo per la rete scouting della Fiorentina. Il giocatore era già stato seguito negli ultimi mesi, con alcuni osservatori viola presenti anche in Spagna per valutarlo dal vivo con la maglia del Girona. Nella lista dei profili monitorati c’era anche Arnau Martinez, esterno spagnolo accostato in passato a diversi club italiani.

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Il centrocampista marocchino avrebbe superato una prima selezione interna ed è finito tra gli obiettivi concreti per la Viola che verrà. Alla Fiorentina piace soprattutto per la sua duttilità: può giocare da regista, ruolo in cui servirebbe un’alternativa a Nicolò Fagioli, ma anche da mezzala, sfruttando conduzione, tecnica e capacità di rompere le linee palla al piede.

Ounahi Fiorentina, carriera e numeri recenti

Ounahi Fiorentina, carriera e numeri recenti – CalcioNews24.com

Nato a Casablanca, Azzedine Ounahi è alto 1,82 metri ed è destro di piede. Il suo percorso è cresciuto in modo graduale: dopo la formazione in Francia e l’esperienza all’Avranches, si è imposto all’Angers, dove ha attirato l’attenzione internazionale. Il grande salto è arrivato nel gennaio 2023, quando l’Olympique Marsiglia lo ha acquistato dopo l’exploit mondiale.

Nel 2023/24, con il Marsiglia, ha raccolto 21 presenze in Ligue 1, con 2 gol e nessun assist. Nella stagione successiva, al Panathinaikos, ha ritrovato continuità: 25 presenze in campionato, 5 gol e una stagione complessiva da 37 presenze e 6 reti.

Nel 2025/26, al Girona, ha chiuso con 24 presenze in Liga, 5 gol, 2 assist e circa 1.760 minuti giocati. Numeri importanti, pur dentro una stagione conclusa con la retrocessione del club catalano.

Ounahi Fiorentina, l’esplosione in Qatar e il rischio concorrenza

Il punto più alto della carriera di Ounahi resta il Mondiale 2022 in Qatar, quando fu una delle grandi rivelazioni del Marocco semifinalista. La sua prestazione contro la Spagna agli ottavi fece il giro del mondo, grazie a qualità tecnica, personalità e capacità di dominare il centrocampo con naturalezza.

La Fiorentina sperava di poter approfittare della retrocessione del Girona per trattare a cifre contenute. Il nuovo Mondiale, però, rischia di far salire rapidamente quotazioni e concorrenza. Per questo il club viola monitora la situazione con attenzione: Ounahi è un profilo moderno, tecnico e dinamico, perfetto per aggiungere qualità e soluzioni alla mediana.