Gian Marco Ferrari risolve con lo United FC: il difensore ha espresso questo desiderio per il suo futuro

Gian Marco Ferrari ha risolto il contratto con lo United FC: ecco dove vuole giocare nella prossima stagione

L’avventura di Gian Marco Ferrari negli Emirati Arabi Uniti si interrompe dopo una sola stagione. Il difensore ha infatti trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con lo United FC, club militante nella UAE Pro League, la massima divisione emiratina. Una scelta maturata in completa sintonia con la società, spinta dalla forte determinazione del calciatore di fare immediato ritorno nel calcio italiano per affrontare una nuova sfida professionale. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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L’addio agli Emirati e la voglia di rientrare in Italia

Dopo aver vissuto un’esperienza lontano dai confini nazionali, l’esperto centrale difensivo ha manifestato la volontà di riavvicinarsi a casa per proseguire la propria carriera. Ferrari, noto per la sua lunga militanza con la maglia del Sassuolo e per l’importante parentesi con la Sampdoria, torna così a essere una pedina particolarmente appetibile sul mercato delle trattative a parametro zero. La sua disponibilità attira l’attenzione di diversi club sia di Serie A sia di Serie B in cerca di un interprete esperto e affidabile per guidare la linea difensiva.

I numeri dell’ultima parentesi italiana alla Salernitana

Prima del trasferimento negli Emirati Arabi, Ferrari aveva dimostrato tutto il suo valore nel corso del campionato 2024/2025, disputato in Serie B con la maglia della Salernitana. Durante l’ultima annata in Italia, il centrale difensivo era stato una colonna portante della squadra campana, mettendo a referto un bottino di 3 gol e 2 assist in 34 presenze complessive. Prestazioni che avevano confermato non solo la sua solidità in fase di copertura, ma anche la sua consueta pericolosità nell’area avversaria in occasione dei calci piazzati.

Un profilo di grande esperienza per la difesa

Il suo profilo rappresenta una risorsa di sicuro affidamento per qualsiasi organico. Forte di una solida carriera costruita tra massima serie e cadetteria, il difensore garantisce fisicità, lettura tattica e leadership nello spogliatoio. Ora che la parentesi con lo United FC appartiene al passato, i prossimi giorni di calciomercato saranno decisivi per individuare la destinazione ideale che consentirà al centrale di riallacciare il filo con il calcio italiano.