Ferran Torres, il Paris Saint‑Germain adesso accelera: il Barcellona dice no, serve la volontà del giocatore

Il Paris Saint‑Germain continua a mantenere un contatto diretto con l’entourage di Ferran Torres per valutare un possibile trasferimento in estate. Il club francese considera l’esterno spagnolo una delle priorità per rinforzare il reparto offensivo, ma la trattativa resta complessa.

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Il Barcellona, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere Ferran: l’unica strada percorribile sarebbe una richiesta esplicita del giocatore di lasciare il club. Una condizione che, al momento, non si è verificata. Parallelamente, il PSG sta lavorando anche sul profilo di Godts, mentre registra le uscite di Kang‑in, Ramos e Mbaye, e deve fronteggiare il pressing del Liverpool su Barcola.

A riportare la notizia è Fabrizio Romano, che conferma come il PSG stia muovendosi su più fronti per ricostruire l’attacco in vista della prossima stagione, con Ferran Torres tra i nomi più monitorati.

🚨🇪🇸 Paris Saint-Germain remain in direct talks with Ferran Torres camp over move this summer.



Barça do NOT want to sell Ferran; the only way is if Ferran asks to leave the club. ❗️



PSG in for Godts and Ferran as Kang-in, Ramos and Mbaye leave plus Liverpool push for Barcola. pic.twitter.com/x5jkaICTLS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026