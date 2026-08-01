Moise Kean, affondo decisivo del Como: incontro con la Fiorentina e possibile intesa a 45 milioni

Il Como continua a inseguire il sogno Moise Kean per completare la rosa in vista dell’esordio in Champions League. La squadra di Fabregas sta costruendo un organico di livello, ma manca ancora il bomber d’area: un ruolo che potrebbe essere ricoperto proprio dall’attaccante della Fiorentina, reduce da una stagione complicata ma comunque capace di garantire gol e prestazioni importanti. Il club lariano e Fabregas vogliono provarci seriamente: per la prossima settimana è previsto un incontro con la Fiorentina per iniziare a impostare la trattativa.

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Secondo Sport Mediaset, il summit tra le due società si terrà all’inizio della prossima settimana, dopo i primi contatti già avvenuti tra il Como e l’entourage del giocatore. Ci sono margini perché l’operazione vada in porto, ma resta da trovare l’intesa economica: la clausola da 62 milioni è scaduta il 15 luglio e la richiesta di Fabio Paratici è oggi di 50 milioni, dieci in più rispetto all’offerta che il Como vorrebbe formalizzare. Non è escluso che l’accordo possa arrivare a metà strada, intorno ai 45 milioni, magari con l’inserimento di bonus.

Kean, classe 2000, un anno fa ha rinnovato con la Fiorentina dopo una stagione da 25 gol in 44 partite, passando da un ingaggio di 2,2 milioni a 4,5 milioni più bonus, con clausola aumentata da 52 a 62 milioni. Se l’affare dovesse concretizzarsi, la Fiorentina potrebbe virare con decisione su Mateo Pellegrino del Parma, profilo che interessa anche alla Juventus, impegnata a completare il reparto offensivo dopo l’arrivo di Randal Kolo Muani. In casa bianconera, oltre a Pellegrino, resta caldo anche il nome di Joshua Zirkzee.