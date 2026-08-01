Romero Inter, De Zerbi svela: «Gli ho mandato un messaggio per il suo ritorno qui ma non è compito mio». Le sue parole

Al termine dell’amichevole tra Chelsea e Tottenham, vinta 2‑1 dagli Spurs, Robert De Zerbi ha risposto alle domande sul futuro di Cristian Romero, finito nel mirino dell’Inter. Nelle ultime ore da ESPN Argentina è filtrata la notizia di un accordo verbale tra i nerazzurri e il Tottenham sulla base di 40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dall’Argentina, le due società avrebbero già definito la cornice economica dell’operazione. A mancare, però, è l’intesa tra l’Inter e il giocatore: Romero chiede lo stesso ingaggio percepito al Tottenham, mentre il suo entourage vuole chiudere anche sulle commissioni.

Il difensore argentino è attualmente legato agli Spurs da un contratto fino al 30 giugno 2029, con uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione. La trattativa resta dunque aperta, ma il nodo economico è ancora lontano dall’essere sciolto.

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PAROLE DE ZERBI – «Ho mandato un messaggio a Cuti ieri per pianificare il suo ritorno a Londra. Non per il calciomercato. Non è compito mio. So che ci sono molte soluzioni sul mercato dei trasferimenti. »

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