Mykhailo Mudryk, ecco la fine della squalifica: Xabi Alonso lo riabbraccia, Chelsea pronto al reinserimento

Il TAS ha accolto il ricorso di Mykhailo Mudryk, chiudendo definitivamente il procedimento antidoping che lo aveva fermato nel 2024. L’esterno ucraino, acquistato dal Chelsea per quasi 100 milioni e rimasto lontano dai campi per due anni, è ora reintegrabile a tutti gli effetti nella rosa dei Blues. Dopo l’amichevole persa contro il Tottenham, il tecnico Xabi Alonso ha confermato la volontà di riabbracciare il giocatore:

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PAROLE – «Siamo felici per Mudryk e vogliamo che faccia parte della squadra. Probabilmente non siamo in grado di comprendere cosa abbiamo passato in questi momenti. Lui ha tutto il nostro supporto».

La Football Association ha ufficializzato la conclusione della squalifica, inizialmente fissata a quattro anni dopo la positività al meldonium emersa nel 2024. Mudryk, che aveva ammesso la violazione, ha accettato una sospensione pari al periodo già scontato. Sotto contratto fino al 2031, l’attaccante riprenderà gli allenamenti con Alonso: la sua ultima presenza risale al novembre 2024, contro l’Heidenheim in Conference League.

Il Chelsea, che lo aveva prelevato dallo Shakhtar Donetsk nel gennaio 2023, valuta ora tempi e modalità del suo pieno reinserimento. Mudryk si prepara così a tornare in campo dopo una vicenda lunga e complessa, pronto a rilanciare la propria carriera con il supporto del club e del nuovo allenatore.