Roma, che batosta in amichevole! Il Cardiff City vince 4-1

Roma travolta nel primo test in Galles: il Cardiff City domina e vince 4-1 davanti a oltre 10.000 tifosi

La Roma comincia nel peggiore dei modi il ritiro in Galles, cadendo 4-1 contro il Cardiff City davanti a oltre 10.000 tifosi. L’avvio è da incubo: dopo appena tre minuti Ashford porta in vantaggio i padroni di casa, mentre Willock e Colwill sfiorano subito il raddoppio. Il 2-0 arriva comunque con Wesley, bravo ad approfittare di un errore tra Svilar e Salech. Al 35’ lo stesso Wesley si procura un rigore, ma Dybala fallisce dal dischetto. I tentativi di Soulé e Cristante non bastano a riaprire la gara e nel finale Ashford firma il 3-0 che chiude la prima frazione.

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Nella ripresa Gasperini prova a cambiare assetto per rimettere in piedi la partita. La Roma trova un lampo al 58’, quando Dybala accorcia le distanze su assist di Soulé, ma la reazione dura poco: Turner sigla il 4-1 che spegne definitivamente ogni speranza giallorossa. Il Cardiff controlla, mentre la Roma prova almeno a rendere meno pesante il passivo.

Nel finale i giallorossi sfiorano il gol con Soulé, Lulli e Ghilardi, fermati rispettivamente da Tyre e dal palo, prima del triplice fischio che sancisce la sconfitta. Una serata complicata per la Roma, chiamata a reagire subito per dare un segnale diverso nel prosieguo del ritiro.