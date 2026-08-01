Dove potrebbe giocare Sebastiano Esposito dopo la rottura con il Cagliari

Rottura tra il Cagliari e Sebastiano Esposito. Ecco dove potrebbe trasferirsi l’attaccante italiano, novità importantissime

In casa Cagliari esplode in maniera improvvisa un vero e proprio caso diplomatico e di mercato alla vigilia dei primi impegni internazionali della nuova stagione. L’attaccante Sebastiano Esposito ha infatti abbandonato senza alcuna autorizzazione il ritiro della prima squadra a Ponte di Legno, creando un profondo e inaspettato strappo con la società rossoblù e lo staff tecnico.

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Il comunicato ufficiale del club rossoblù L’Unione Sarda.it

La reazione della società sarda non si è fatta attendere ed è giunta attraverso un perentorio comunicato ufficiale diffuso sui propri canali ufficiali. Il club ha espresso forte disappunto per il comportamento del calciatore, annunciando la decisione di valutare immediati provvedimenti disciplinari:

“Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti”.

Le ragioni dello strappo e la rinuncia alla trasferta in Germania

A seguito di questa decisione unilaterale, il giocatore non partirà con il resto del gruppo diretto in Germania per disputare l’amichevole contro l’Union Berlin. Alla base della clamorosa spaccatura ci sarebbero le forti tensioni accumulate negli ultimi giorni durante i colloqui tra la dirigenza e l’entourage del classe 2002. La richiesta di un adeguamento dell’ingaggio avanzata dagli agenti dell’attaccante non ha trovato il gradimento della società, provocando una rigidità tra le parti sfociata nell’abbandono della sede del ritiro.

Gli scenari di mercato: quattro club pronti all’assalto

L’addio ingiustificato a Ponte di Legno rischia ora di spingere Sebastiano Esposito in modo definitivo lontano dalla Sardegna nel corso di questa sessione di calciomercato. La rottura totale tra il calciatore e la dirigenza presieduta da Tommaso Giulini ha immediatamente riacceso i riflettori di diverse società interessate al suo profilo. Alla finestra ci sono attualmente tre club di Serie A e una società della Premier League inglese, pronte a cogliere l’opportunità e a presentare un’offerta concreta per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.