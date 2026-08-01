El Bilal Touré verso il Parma, fiducia per il colpo dall’Atalanta: operazione verso la chiusura, i dettagli

El Bilal Touré si avvicina a grandi passi verso il Parma, i gialloblù spingono per l’attaccante con l’Atalanta che ha dato l’ok alla cessione

Il Parma accelera per El Bilal Touré e cresce la fiducia per la chiusura dell’operazione con l’Atalanta. Il club gialloblù sta lavorando con decisione per portare in Emilia l’attaccante maliano, individuato come rinforzo importante per aumentare qualità, fisicità e profondità nel reparto offensivo.

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La formula sul tavolo è quella del prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta avrebbe già dato il proprio via libera al trasferimento, mentre resta da definire l’ultimo passaggio legato all’ingaggio futuro del giocatore nel caso in cui l’obbligo venga effettivamente attivato.

El Bilal Touré Parma, Atalanta pronta al via libera

Un segnale importante è arrivato anche dalle scelte tecniche: El Bilal Touré non è stato convocato per la partita contro il Feyenoord, indizio che conferma come il suo futuro possa essere lontano da Bergamo.

Il Parma sta superando la concorrenza e vuole chiudere in tempi brevi. L’operazione può rappresentare un colpo di grande peso per il mercato gialloblù, con un profilo ancora giovane ma già abituato a palcoscenici importanti.