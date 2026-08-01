Marco Amelia riparte da Malta: ufficiale la nuova avventura all’Hamrun Spartans

Marco Amelia è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans, nuova panchina per l’ex portiere del Milan: il comunicato

Nuova avventura in panchina per Marco Amelia. L’ex portiere, campione del mondo con l’Italia nel 2006, è stato nominato nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans, uno dei club più importanti del campionato maltese. In passato, nella stessa società, ha giocato anche Cristian Zaccardo, altro protagonista del trionfo azzurro in Germania.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’annuncio è arrivato direttamente dal club attraverso una nota ufficiale: «L’Hamrun Spartans Football Club è lieto di annunciare la nomina di Mister Marco Amelia come nuovo Head Coach del Club. Ex vincitore della Coppa del Mondo FIFA con l’Italia nel 2006, Amelia ha vissuto una gloriosa carriera da giocatore rappresentando club come AC Milan, AS Livorno, Palermo, Genoa e Chelsea. Il Club è fiducioso che l’esperienza, l’ambizione e la mentalità vincente di Marco Amelia si dimostreranno preziose per la preparazione della prossima stagione di Premier League. Diamo il nostro caloroso benvenuto a Marco e gli auguriamo ogni successo nel suo nuovo ruolo. Benvenuto Mister!».

Marco Amelia Hamrun Spartans, il percorso da allenatore

La carriera da tecnico di Amelia è iniziata nel 2018 sulla panchina della Lupa Roma in Serie D. Successivamente ha guidato la Pro Vasto, prima dell’esperienza al Livorno nel marzo 2021, in una situazione particolarmente complicata tra classifica e problemi societari.

Nonostante il tentativo di salvezza, il club toscano retrocesse in Serie D, anche a causa di 5 punti di penalizzazione. In seguito, Amelia ha allenato Prato, Frosinone Under 18 e Sondrio, con cui ha vissuto una stagione difficile chiusa con la retrocessione in Eccellenza.

Marco Amelia Hamrun Spartans, il club maltese punta sull’esperienza

L’Hamrun Spartans è una delle realtà più vincenti di Malta: ha conquistato 11 campionati, di cui 4 negli ultimi cinque anni. Amelia prende il posto di Stefano Sanderra, esonerato dopo l’eliminazione dai playoff di Conference League contro il Runavik.

La squadra maltese, nella stagione precedente, era entrata nella storia qualificandosi per la prima volta alla fase campionato della Conference League, diventando la prima formazione di Malta a raggiungere una fase finale di una competizione UEFA. Tra i nomi più interessanti della rosa spicca Ante Coric, centrocampista croato con un passato alla Roma.