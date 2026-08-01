Udinese-Mainz 3-3, segnali positivi in attacco ma difesa da rivedere per Runjaic

Udinese-Mainz, quarto test precampionato per i bianconeri: i friulani di Runjaic pareggiano per 3 a 3, in gol Zaniolo e Davis

L’Udinese chiude sul 3-3 l’amichevole contro il Mainz, quarto test del proprio precampionato. Una partita ricca di indicazioni per Kosta Runjaic, che nel giro di 48 ore affronterà anche il Trabzonspor per testare due formazioni differenti e valutare lo stato della rosa.

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Contro i tedeschi il tecnico ha scelto un undici vicino a quello titolare, pur con qualche esperimento in difesa. La linea arretrata è stata composta da Abankwah, Kabasele e Bertola, mentre davanti è stato confermato il terzetto offensivo formato da Ekkelenkamp, Zaniolo e Davis. Ancora assente Okoye, con Padelli tra i pali in attesa di novità dal mercato.

Udinese-Mainz, partenza complicata e grande reazione

L’avvio non è stato semplice per l’Udinese. Un errore difensivo ha subito spianato la strada al vantaggio del Mainz: Bertola ha sbagliato prima un retropassaggio e poi la lettura su un cross, permettendo a Sheraldo Becker di firmare l’1-0.

La reazione friulana, però, è stata immediata. I bianconeri hanno mostrato miglioramenti evidenti nel giro palla, nella gestione degli spazi e negli scambi di posizione. Da lì è nato un vero assedio, con diverse occasioni costruite e il ribaltone firmato da Davis e Zaniolo. Ancora Davis, con un pregevole colpo di tacco, ha poi realizzato il gol del 3-1, confermando l’ottimo primo tempo dell’attacco friulano.

Udinese-Mainz, ripresa in sofferenza e difesa da sistemare

Nella ripresa l’Udinese ha accusato la stanchezza, mentre il Mainz è cresciuto d’intensità. Alcune disattenzioni difensive hanno permesso ai tedeschi di rientrare in partita: prima ancora Becker ha accorciato le distanze, poi una conclusione dal limite ha fissato il punteggio sul 3-3.

Runjaic ha quindi dato spazio alla girandola dei cambi per ridare energia alla squadra. I nuovi ingressi hanno portato vivacità, ma Miller ha sprecato una grande occasione per riportare avanti i friulani. Nel finale, complice anche il forte maltempo, i ritmi si sono abbassati e il risultato non è più cambiato.

L’Udinese conferma segnali incoraggianti nella manovra offensiva e nei meccanismi con il pallone, ma la fase difensiva resta il principale aspetto su cui lavorare.