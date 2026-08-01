Gasperini lancia un indizio sulle prossime mosse di calciomercato della Roma: «Ecco cosa manca rispetto all’anno scorso…»

Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’amichevole persa contro il Cardiff City

L’inizio della tournée in Galles per la Roma si rivela più amaro del previsto. I giallorossi hanno subito una dura sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City nel primo test amichevole d’oltremanica. A nulla è servito il gol siglato da Paulo Dybala, autore di una prova condita anche da un calcio di rigore fallito. A peggiorare il bilancio della giornata è stato inoltre lo sfortunato infortunio di Bah, costretto a lasciare il campo in barella e in lacrime.

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L’analisi di Gasperini nel post partita

Al termine del match, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della squadra evidenziando i problemi fisici e di concentrazione legati alla fase di preparazione:

“Eravamo ancora in difficoltà soprattutto dietro nel primo tempo, abbiamo preso dei gol su dei rimpalli che hanno determinato questo risultato. Poi abbiamo fatto anche delle buone cose quando riuscivamo ad andare in avanti. Ma se sei così distratto e fuori condizione diventa più difficile. C’è qualcuno che è appena arrivato, poi in queste partite di agosto ci può stare. I ragazzi stanno lavorando tutti bene, hanno sempre il giusto spirito. Speriamo di completarci il prima possibile”.

Le richieste di calciomercato per completare la rosa

Con tre centrocampisti attualmente ai box e un mercato entrato nel vivo con ritardo, la priorità assoluta per il tecnico resta l’arrivo di nuovi rinforzi. Gasperini ha tracciato la rotta per le prossime mosse della dirigenza:

“Rispetto alla rosa dell’anno scorso metto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi dopo si può switchare tutto, se va via uno lo devi rimpiazzare. Il mio obiettivo però era questo, non è così difficile o insormontabile”.

La necessità di disporre di un organico lungo appare indispensabile per affrontare gli impegni in Champions League e in tutte le competizioni stagionali:

“Stiamo cercando di prendere giocatori di valore come Castro, ora arriverà Koulierakis a completare la difesa. Chi fa le coppe deve avere almeno due giocatori per ruolo, è indispensabile, chi non li ha lo paga pesantemente”.

L’innesto di Koulierakis e l’arrivo di Santiago Castro

Mentre il centrale Konstantinos Koulierakis è sbarcato a Ciampino pronto a rinforzare il reparto arretrato, l’attenzione è rivolta all’acquisto di Santiago Castro, ritenuto fondamentale per far rifiatare Donyell Malen:

“È un ottimo acquisto, è stata una grande operazione, una di quelle che ti migliorano. Castro è un centravanti, Malen è un centravanti, poi ci sono anche delle situazioni dove possono giocare insieme. Noi abbiamo la prospettiva di giocare tantissime partite, Malen nel girone di ritorno non ha mai avuto tregua e se succede questo rischiamo di perdere anche la sua qualità. Quando giochi la Champions devi avere una rosa completa, competitiva, senza perdere la qualità del cambio. Castro è un ragazzo del 2004 che è voluto venire a tutti i costi a Roma”.