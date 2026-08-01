Fiorentina-Real Madrid 2-2, segnali positivi per Grosso: Piccoli e Kean firmano la rimonta viola

Fiorentina-Real Madrid, buon pari per i viola nell’amichevole estiva di lusso: Piccoli e Kean guidano la rimonta. Ecco com’è andata

Buoni segnali per la Fiorentina di Fabio Grosso, che riesce a fermare sul 2-2 il Real Madrid in amichevole. I blancos, privi comunque di diversi elementi importanti, hanno messo in difficoltà i viola soprattutto nel primo tempo, chiuso avanti nel punteggio grazie alle reti di Endrick e Ciria.

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L’avvio della gara è stato complicato per la squadra toscana. Dopo circa 10 minuti, il Real Madrid è passato in vantaggio con Endrick, bravo a battere David De Gea con una conclusione mancina. A metà frazione è poi arrivato il raddoppio spagnolo: Ciria, liberato da una bella giocata di Camavinga, ha trovato il gol del 2-0.

Fiorentina-Real Madrid, Piccoli riapre la partita

La Fiorentina ha sofferto nella prima parte del match, ma ha avuto il merito di restare dentro la partita. Poco prima dell’intervallo, infatti, Roberto Piccoli ha accorciato le distanze con un gol di ottima fattura, sul quale Lunin non ha potuto intervenire.

Per l’attaccante viola si tratta del terzo centro consecutivo in questa fase di preparazione, un segnale importante per Grosso in vista della nuova stagione. La rete ha cambiato l’inerzia della gara, permettendo alla Fiorentina di rientrare in campo nella ripresa con maggiore fiducia.

Fiorentina-Real Madrid, Kean firma il pareggio

Nel secondo tempo i viola hanno mostrato un atteggiamento diverso, prendendo campo e aumentando la qualità della manovra. Il gol del 2-2 è arrivato con Moise Kean, bravo a incidere al primo pallone toccato dopo il suo ingresso.

Decisivo l’assist di Nicolò Fagioli, altro nome al centro di diverse voci di mercato. Da quel momento il risultato non è più cambiato, con la Fiorentina capace di gestire meglio la gara e contenere il ritorno del Real Madrid.

Fiorentina-Real Madrid, esordio per Valdepeñas

Nella ripresa c’è stato spazio anche per l’esordio ufficioso di Victor Valdepeñas, appena acquistato proprio dal Real Madrid. Assente invece Franco Mastantuono, altro grande obiettivo viola tra le Merengues. Il pareggio lascia indicazioni incoraggianti a Grosso, soprattutto per la reazione mostrata dopo un primo tempo complicato.