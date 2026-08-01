Calciomercato Como, intesa ad un passo per Chalobah: maxi offerta al Chelsea! Cosa manca per la fumata bianca finale

Calciomercato Como, Trevoh Chalobah vicino ai lariani: offerta formulata al Chelsea, accordo ad un passo

Sono ore assolutamente decisive per definire il futuro di Trevoh Chalobah. Il difensore inglese di proprietà del Chelsea non è mai stato così vicino a vestire la maglia del Como, società protagonista di una sessione estiva di calciomercato caratterizzata da grande ambizione e investimenti di alto livello. I contatti tra le parti si sono intensificati notevolmente negli ultimi giorni e le prossime ore si preannunciano fondamentali per arrivare alla definitiva fumata bianca. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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L’offerta al Chelsea e l’accordo con il giocatore

La dirigenza lariana ha impresso un’accelerazione vigorosa alla trattativa, presentando ai Blues un’offerta formale di primissimo piano: sul piatto sono stati messi 28 milioni di euro più bonus. Una proposta economica importante che testimonia la ferma volontà del club di regalare al proprio organico un profilo di spessore internazionale.

Sul fronte del tesserato, la strada appare ormai completamente spianata: l’intesa con il giocatore c’è già sulla base di un accordo economico che soddisfa pienamente le richieste del centrale britannico. Chalobah ha espresso totale gradimento per la destinazione e per il progetto tecnico della società lombarda, dicendosi pronto a iniziare questa nuova capitolo della sua carriera in Serie A.

Un rinforzo di livello internazionale per la difesa

L’eventuale approdo di Chalobah rappresenterebbe un salto di qualità notevole per il reparto arretrato comasco. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, il difensore ha accumulato una solida esperienza sui campi della Premier League e nelle competizioni europee, distinguendosi per straripante forza fisica, senso della posizione e precisione nella fase di impostazione dal basso. La sua spiccata flessibilità tattica gli consente inoltre di disimpegnarsi sia come perno di una difesa a quattro sia come braccetto in una linea a tre.

Le prossime ore decisive per la chiusura

Avendo già incassato il via libera da parte del calciatore, le prossime ore saranno molto importanti per definire i dettagli burocratici dell’operazione. Le dirigenze di Como e Chelsea si riaggiorneranno a breve con l’obiettivo di definire e chiudere formalmente anche l’accordo tra club. L’esito positivo della trattativa appare ormai imminente, pronto a regalarne un ulteriore ed esaltante rinforzo al campionato italiano.