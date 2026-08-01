Caos FIFA, la Concacaf attacca Infantino e chiede il “rinnovamento”: la difesa del Qatar

Caos FIFA, la Concacaf critica duramente Infantino e chiede il “rinnovamento”: arriva anche la difesa del Qatar

Il ritiro della controversa proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), che prevedeva l’apertura a investitori privati per la gestione dei diritti commerciali delle competizioni mondiali, continua a provocare forti scossoni ai vertici del calcio internazionale. Nonostante il passo indietro dell’organismo di Zurigo, la tensione politica resta altissima: la Concacaf, confederazione che riunisce le federazioni del Nord e Centro America, ha chiesto apertamente una revisione profonda della governance guidata dal presidente Gianni Infantino.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La dura presa di posizione della Concacaf

In un perentorio comunicato ufficiale, la Concacaf ha espresso forte insoddisfazione per la gestione delle ultime iniziative commerciali, denunciando una marcata mancanza di dialogo e trasparenza con i principali attori del settore. La cancellazione del progetto viene considerata dalla confederazione nordamericana come l’ennesima prova di un modello gestionale ormai inadeguato:

“E’ il sintomo di una governance che ha smesso di mettere il calcio in primo piano” e agisce “senza trasparenza e consultazione – scrive la Concacaf -. È imperativo un rinnovamento totale di questa presidenza”.

Secondo i vertici del calcio centro-nordamericano, questo stato di “preoccupazione” risulta ampiamente condiviso “da molte confederazioni e federazioni aderenti e da quanti amano questo sport”, evidenziando come la spaccatura istituzionale all’interno della FIFA sia sempre più profonda e complessa da sanare.

Il sostegno del Qatar a Gianni Infantino

Di segno opposto è invece la posizione della federcalcio del Qatar. Il presidente Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani è sceso in campo a difesa della presidenza, esprimendo aperto apprezzamento “per la sua decisione di ritirare la proposta Ffe nell’interesse della comunità calcistica mondiale”.

L’esponente della federazione qatriota ha voluto sottolineare l’importanza dell’unità all’interno del movimento sportivo globale, rinnovando piena fiducia nell’operato di Infantino:

“Pur riconoscendo i meriti del progetto – prosegue la dichiarazione – apprezziamo la saggezza di dare priorità all’unità tra le federazioni associate e sostiamo in pieno gli sforzi del presidente Fifa per continuare a far crescere e rafforzare il calcio a livello globale”.

Spaccatura geopolitica ai vertici del calcio mondiale

La vicenda legata al programma FFE ha così spalancato una netta divisione tra le diverse confederazioni internazionali. Se da una parte Europa e Nord America sollecitano una svolta radicale e una maggiore tutela dei valori democratici del gioco, dall’altra diverse realtà stabili rinnovano il proprio sostegno al vertice della FIFA. I prossimi appuntamenti istituzionali saranno decisivi per capire gli equilibri politici del calcio globale.