Mercato Napoli: è fatta per Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen! Quanto guadagnano gli azzurri dalla sua cessione

Mercato Napoli: Miguel Gutierrez passa al Bayer Leverkusen! Le cifre e i dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Napoli registra un’importante operazione in uscita sull’asse con la Germania. Come riferito da Fabrizio Romano, è ormai definita in ogni dettaglio la cessione di Miguel Gutiérrez al Bayer Leverkusen: la società partenopea ha infatti accettato verbalmente la proposta economica presentata dal club tedesco per il trasferimento del calciatore. Il terzino sinistro spagnolo si appresta così a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Bundesliga, lasciando la Serie A al termine di una trattativa lampo che ha soddisfatto pienamente le richieste della dirigenza azzurra.

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L’intesa economica da 30 milioni di euro

L’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di una proposta formale da 30 milioni di euro, cifra che corrisponde esattamente alla valutazione che il Napoli faceva del proprio tesserato. Dopo i primi contatti per comprendere i margini di manovra, il Bayer Leverkusen ha deciso di rompere gli indugi e affondare il colpo, pareggiando la richiesta della società campana per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni dello spagnolo.

Il via libera verbale della dirigenza partenopea spalanca ora le porte alla formalizzazione dei documenti burocratici, a cui seguiranno i passaggi di rito con il viaggio in Germania, le visite mediche e la firma sul contratto.

L’erede di Alejandro Grimaldo sulla corsia mancina

L’acquisto di Gutiérrez rappresenta un innesto strategico di primissimo livello per la formazione tedesca. Lo spagnolo approda in Bundesliga con il compito prestigioso e impegnativo di raccogliere l’eredità di Alejandro Grimaldo, elemento chiave e trascinatore della corsia mancina nelle ultime stagioni del club.

Dotato di grande velocità, tecnica raffinata e una spiccata propensione alla fase offensiva, il classe 2001 possiede le caratteristiche ideali per integrarsi nel sistema di gioco fluido e propositivo del Leverkusen, garantendo qualità nei cross, assist e copertura a tutta fascia.

Le prossime mosse del Napoli sul mercato

Con la cessione di Gutiérrez definita per 30 milioni di euro, la società azzurra si assicura un’importante liquidità da poter immediatamente reinvestire per rinforzare la rosa. La dirigenza del Napoli tornerà subito sul mercato alla ricerca di un nuovo terzino sinistro di valore da consegnare allo staff tecnico prima dell’inizio ufficiale della stagione, mentre le Aspirine si preparano ad abbracciare il loro nuovo rinforzo per la corsia di sinistra.