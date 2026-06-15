Inizia l’era Carnevali alla Juve, primo giorno alla Continassa: tra conti, mercato e confronto con Spalletti. Il programma della giornata

È iniziata ufficialmente l’avventura di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Alle ore 8:00, alla Continassa, il dirigente ha cominciato il suo nuovo percorso bianconero dopo il lungo ciclo al Sassuolo, dove ha costruito negli anni un modello riconosciuto per sostenibilità, scouting e valorizzazione dei calciatori.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i giorni precedenti al suo insediamento sono stati particolarmente intensi. Nel weekend, infatti, Carnevali ha avuto un summit a Forte dei Marmi con Luciano Spalletti, primo riferimento tecnico del nuovo corso juventino. Un confronto utile per iniziare a delineare le priorità, sia sul piano della rosa sia su quello della strategia complessiva.

Carnevali Juventus, subito focus sui conti

Il primo passaggio dell’agenda del nuovo dirigente riguarda l’aspetto economico. Carnevali avrà infatti un vertice immediato con il team finanziario per analizzare nel dettaglio i conti del club e comprendere i margini di manovra. Un punto centrale sarà rappresentato dal settlement agreement da definire con la Uefa, accordo destinato a stabilire il perimetro entro cui la Juventus potrà muoversi sul mercato.

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Prima di accelerare sulle trattative, dunque, servirà avere un quadro chiaro delle possibilità operative. Alcune piste sono già state impostate, come quelle legate ad Alexander Sorloth e Dibu Martinez, ma ogni mossa dovrà essere valutata alla luce degli equilibri finanziari.

Carnevali Juventus, cessioni e futuro di Vlahovic

La linea di partenza è chiara: per intervenire in entrata, la Juventus dovrà prima lavorare sulle cessioni. Vendere bene è sempre stata una delle specialità di Carnevali, così come individuare profili interessanti a costi sostenibili. A Torino, però, peso e dimensioni cambiano rispetto al Sassuolo, anche se i principi di gestione restano simili.

In questo scenario, il futuro di Dusan Vlahovic può diventare un dossier centrale. Trattenere il centravanti serbo potrebbe rivelarsi una scelta utile anche sotto il profilo economico, mentre non è detto che la cessione di Gleison Bremer debba rappresentare l’unica soluzione per sistemare i conti.

Il primo giorno di Carnevali alla Juventus segna quindi l’avvio di una nuova fase: più attenzione ai bilanci, dialogo diretto con Spalletti e un mercato da costruire con lucidità.