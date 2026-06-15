Ferran Torres: «Battiamo Capo Verde, il resto si vedrà. Yanal in campo porta tanta allegria a tutti»

Ferran Torres carico in vista della sfida d’esordio contro Capo Verde: le parole dell’attaccante del Barcellona prima del debutto al Mondiale

Oggi la Spagna fa il suo debutto al Mondiale contro Capo Verde. Ferran Torres presenta così la sfida che vedrà la Roja chiamata a confermare il suo ruolo da favorita. Le parole dell’attaccante del Barcellona.

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LE SUE ASPETTATIVE «Molto semplice: giocare e vincere con Capo Verde. Il resto si vedrà. Giocando tanto ho avuto un’evoluzione costante. La mia filosofia è stata quella di lavorare sempre per migliorare».

IL SUO MIGLIOR MOMENTO «In questo periodo ho grande fiducia. Il mio compito è dare il massimo e aiutare la squadra con i gol, con gli assist, con il lavoro. Abbiamo un obiettivo comune: vincere la Coppa».

LAMINE YAMAL «Sta molto bene, direi al 100%. La sua presenza in campo porta tanta allegria a tutti».

SPAGNA FAVORITA «Crediamo di poter vincere, ma ci sono altre nazionali che meritano la stessa attenzione e in finale non ci si arriva con i pronostici, ma con le prestazioni. Bisogna meritarlo in campo partita dopo partita».

OYARZABAL L’HA PROCLAMATO COME IL FAVORITO COME RE DEI GOLEADOR «Ahahah… Io dico che il favorito è proprio lui. È un attaccante fortissimo, sottovalutato, uno dei migliori del mondo nel suo ruolo e lo dimostra tutte le volte che gioca».

AVETE STUDIATO CAPOVERDE «Certo, abbiamo visto un po’ di video e sappiamo che è una squadra preparata. In un Mondiale non esistono partite facili. Ci aspettiamo una gara difficile nella quale dovremo imporre il nostro stile».

L’ULTIMA AMICHEVOLE «Sì, ci siamo preparati bene. Abbiamo fatto l’ultimo test in Messico trovando molto caldo e tanta umidità. Abbiamo il vantaggio di giocare insieme da tanti anni. Siamo pronti».

SI TATUEREBBE IL VOLTO DI DE LA FUENTE «Mmm… in questo momento potrei dire anche di sì, ma poi bisogna vedere se davvero mi toccasse di farlo».

IL CALDO «All’inizio è stato molto difficile, l’umidità è altissima, poi ci siamo adattati».

DOVE SI VEDE LA PROSSIMA STAGIONE «Per ora mi vedo ad Atlanta contro Capo Verde. Le altre questioni non sono importanti in questo momento».